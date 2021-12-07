Губернатор Оренбургской области Денис Паслер работает в обычном режиме

ОРЕНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продолжает работу на своем посту в обычном режиме. Об этом сообщили во вторник ТАСС в правительстве области.

Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Паслер может уйти в отставку по собственной инициативе.

"Денис Владимирович мыслей подобного характера не озвучивал [о желании покинуть свой пост], работает, планы на будущее обсуждаются в большом количестве. [Среди них] вопросы, связанные с реализацией проектов, озвученных на заседании Законодательного собрания Оренбургской области при обсуждении вопроса по бюджету. Это тоже все его стратегия", - сказали ТАСС в правительстве, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации об отставке.

Как уточнила собеседница агентства, во вторник в плане работы главы региона значатся участие в открытии площадки международной компании Teleperformance Russia Group, с которой ранее было заключено инвестиционное соглашение, вручение государственных наград, заседание правительства. Также 7 декабря отмечается День образования Оренбургской области, отметили в правительстве. Кроме того, у Паслера запланированы мероприятия на всю неделю и дальнейший период.

Президент России Владимир Путин назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области 21 марта 2019 года. В сентябре 2019 года он был избран главой региона с результатом 65,94% голосов.

Паслеру 43 года, он окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию, в Москве получил второе высшее образование в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Карьеру начинал в ЗАО "Североуральский завод ЖБИ", вскоре стал гендиректором. На Урале Паслер успел поработать в руководстве сразу нескольких ресурсоснабжающих предприятий, параллельно занимался политикой. С декабря 2011 года по июнь 2012 года являлся депутатом Заксобрания Свердловской области, в 2012 году назначен председателем правительства региона. Через четыре года покинул пост по собственному желанию и перешел на работу в ПАО "Т Плюс".