Россия и АСЕАН планируют в 2022 году принять обновленный план по борьбе с терроризмом

БАНГКОК, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) рассчитывают в следующем году принять обновленный план по борьбе с терроризмом. Об этом российским журналистам рассказал постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов.

"Мы вместе с ассоциацией сейчас обновляем рабочий план по противодействию транснациональной преступности и борьбе с терроризмом, - пояснил он. - Надеемся принять его в следующем году".

Иванов также обратил внимание на запуск консультаций представителей стран АСЕАН и России высокого уровня по вопросам безопасности. "Первый раунд таких консультаций состоялся в этом году, - напомнил он. - С нашей стороны в нем участвует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев".

По словам Иванова, Россия рассчитывает на продолжение практики проведения встреч с министрами обороны стран АСЕАН.

"У нас уже состоялась одна неформальная встреча министров обороны РФ и АСЕАН, - сказал он. - Рассчитываем на продолжение такой практики". Кроме того, по словам Иванова, Россия активно участвует в механизме "СМОА плюс" (механизм совещаний министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами). "Россия в этом механизме играет очень активную роль прежде всего в двух сферах - разминирования, которое до сих пор весьма актуально в той же Камбодже, а также в сфере военной медицины", - подчеркнул постпред.

"Что касается военно-технического сотрудничества, то по традиции оно развивается исключительно по двусторонним каналам, - сказал он. - Россия в странах АСЕАН играет в сфере ВТС далеко не последнюю роль, если не первую".

Говоря о планах по проведению следующих маневров России и АСЕАН, Иванов сказал, что пока это открытый вопрос. "Сначала необходимо проанализировать то, что состоялось с 1 по 3 декабря, - считает он. - Я думаю, что военные эксперты, прежде всего из министерства обороны, нашего ВМФ и ВМС стран АСЕАН, эту работу проделают и уже сами определят периодичность и целесообразность продолжения таких учений".

Говоря о реализации других инициатив РФ, Иванов сказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, продолжится оказание помощи АСЕАН в повышении квалификации их кадров в правоохранительных органах. "МВД России и ФСБ ежегодно осенью организуют обучающие курсы для специалистов АСЕАН, - пояснил постпред. - В этом году они в том числе затронули тематику совместной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, по которой так же было принято заявление лидеров России и АСЕАН 28 октября этого года".

Сфера цифровой безопасности

"Это, естественно, одно из инновационных направлений сотрудничества, поэтому все страны АСЕАН и Россия в этом заинтересованы, - продолжил он. - На данном этапе сотрудничество начало налаживаться с запуском российской инициативы о консультациях и диалога экспертов России и стран АСЕАН о безопасности использования информационно-коммуникативных технологий". "Первый раунд такого диалога у нас уже состоялся", - уточнил он.

Иванов заявил о намерении активнее продвигать этот диалог с АСЕАН. "Тем более что у нас в рамках ООН со странами АСЕАН практически идентичные или очень схожие позиции по этой теме, - пояснил постпред. - В ООН, как вы знаете, по инициативе России начала действовать рабочая группа открытого состава, в которую могут включиться все страны ООН".

Он также рассказал о регулярных встречах послов России и стран - членов АСЕАН в различных государствах и при международных организациях. "Такие встречи прошли в том числе в Японии, США, Великобритании и Швейцарии, - сообщил он. - Ткань нашего сотрудничества развивается довольно динамично и неспроста, поскольку в лице России асеановцы видят конструктивного партнера без двойной повестки дня, двойных стандартов, как это они нередко наблюдают в своем общении с западными странами".

Сотрудничество по многим направлениям

"Сотрудничество с десяткой [стран ассоциации] проходит по очень многим направлениям, начиная от политики, безопасности, экономики, торговли, сельского хозяйства и заканчивая гуманитарными контактами, - продолжил постпред. - У нас активно действует сеть научно-исследовательских центров России и стран АСЕАН". "С российской стороны куратором этого направления является Центр АСЕАН при МГИМО", - уточнил он.

Между тем развиваются и молодежные обмены между Россией и АСЕАН. "В этом году, к сожалению, физическую встречу молодых лидеров России и ассоциации не удалось провести по объективным обстоятельствам, но, как только пандемия спадет, мы возобновим эту практику", - подчеркнул постпред.

Рост товарооборота

Товарооборот между Россией и АСЕАН за семь месяцев 2021 года увеличился на 33,5%.

По словам постпреда, "с января по июль 2021 года товарооборот между АСЕАН и Россией увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33,5%, до 11,3 млрд долларов". "При этом объем российского экспорта вырос более чем на 40%, а российский импорт увеличился на 29,5%", - сказал он. Иванов уточнил, что основная доля поставок приходится на такие товарные группы, как минеральные продукты, металлы и изделия из них, каучук, машины, оборудование и транспортные средства, а также продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Вместе с тем постпред отметил, что несмотря на позитивный рост в этом году, общий объем товарооборота в разы ниже, чем у того же Китая со странами АСЕАН. "Поэтому, конечно, у нас есть неиспользованный потенциал в торговле", - считает он.

"Мы действуем в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отдельно Россия здесь от других стран ЕАЭС действовать не может, - пояснил Иванов. - Постепенная либерализация приведет в итоге к наполнению нашей торговли с АСЕАН другими товарами". "Мы это уже замечаем на примере с Сингапуром и Вьетнамом", - отметил постпред. Затронув тему взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН, Иванов рассказал о планах диверсификации такого сотрудничества.

По его словам, переговоры о заключении соглашений о свободной торговле продолжаются с Индонезией и Таиландом. "В перспективе мы не исключаем возможности переговоров по созданию зоны свободной торговли в формате ЕАЭС - АСЕАН, - продолжил постпред. - Помимо этого, мы налаживаем сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с АСЕАН". "Все эти вещи вписываются в инициативу президента России о строительстве Большого евразийского партнерства по линии ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, прежде всего, с открытой дверью для других партнеров", - подытожил он.