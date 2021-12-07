Лавров 12 декабря отправится в рабочую поездку по странам Ближнего Востока

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье отправится в рабочую поездку по странам Ближнего Востока и Северной Африки, в ходе турне он посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко. Об этом сообщил журналистам во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Сейчас уже предстоит через несколько дней поездка Сергея Викторовича Лаврова на Ближний Восток и в Северную Африку. В воскресенье уже. Там [предстоит] поездка в Израиль, Палестину, Алжир, Марокко", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.