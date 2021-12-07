Песков призвал не ждать прорыва от переговоров Путина и Байдена

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет во вторник в формате телемоста, будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", - констатировал он.

При этом Песков добавил, что решение провести переговоры свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик.

"Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Они экзальтированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение вопросов, а не имеют в виду заводить дело в тупик", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг Украины, продвижения НАТО на Восток и красных линий, которые видит для себя Москва в этой связи.

Песков напомнил слова Путина о том, что РФ ищет "хороших, предсказуемых отношений" с США. "Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии", - указал представитель Кремля.

Он обратил внимание на слова Байдена о том, что США не намерены признавать никаких красных линий. "В том числе и эта тема будет обсуждаться", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Готовность к разговору

Путин в разговоре с Байденом готов выслушать его озабоченности и дать разъяснения, отметил представитель Кремля. "[Путин] готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал Песков.

"Не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения", - продолжил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько целесообразно двум президентам разговаривать на фоне недружественных заявлений со стороны США, пресс-секретарь отметил, что "смысл есть разговаривать в любом случае, на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина".

Переговоры Путина и Байдена пройдут по телемосту во вторник. Российский лидер будет находиться в Сочи. Ранее Песков сообщил журналистам, что главы государств обсудят темы напряженности вокруг Украины, продвижения НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности.