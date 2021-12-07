Кремль фиксирует огромное количество вбросов в СМИ в преддверии беседы Путина и Байдена

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль фиксирует усиление напряженности в риторике, а также огромное количество "уток" и вбросов в СМИ в преддверии предстоящих во вторник переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Огромное количество "уток" публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что, скажем так, напряженность возрастает в риторике. Но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять", - сказал он в ответ на вопрос, могут ли сообщения о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США повлиять на настроения Путина перед беседой.

Представитель Кремля добавил, что президенты "все-таки никогда не говорят исходя из эмоционального настроя". "Они говорят всегда де-факто и исходя из своих национальных интересов", - подчеркнул Песков.

Переговоры президентов РФ и США пройдут по телемосту во вторник. Путин будет находиться в Сочи. Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня. Президенты могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.