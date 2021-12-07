В Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности новых санкций против РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых антироссийских санкций, о которых заявляли зарубежные СМИ, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не стал бы на это [сообщения прессы о якобы возможных новых санкциях против Москвы] реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений [от] Белого дома, поэтому ничего не могу сказать", - заметил представитель Кремля.

"А что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к "санкционным упражнениям". В этом плане предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, о якобы возможных санкциях ранее сообщила телекомпания CNN, и в Кремле не знают, "утка" ли это или целенаправленный слив".

Так, по данным источников этого СМИ, возможные новые санкции США могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, а также предусматривают отключение страны от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).