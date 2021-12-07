Захарова: Украина находится в зоне "аналитической аномалии" экспертного сообщества США

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне "аналитической аномалии" экспертного сообщества США. Об этом написала во вторник в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на материалы американских аналитиков по итогам визита президента России Владимира Путина в Индию, в которых говорится о "провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели".

"То есть стратегия Вашингтона на мировой арене для американских международников секретом не является. Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества Соединенных Штатов", - отметила Захарова.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.