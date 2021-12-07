Госдума призвала прекратить дискриминацию российских соотечественников в США

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла заявление, в котором осудила агрессивные действия властей США по отношению к российским соотечественникам и потребовала прекратить их притеснения в этой стране.

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки, направленные против российских соотечественников", - говорится в заявлении. Дума потребовала "немедленного прекращения притеснений представителей русской общины" в США и соблюдения их прав.

В тексте указано, что на протяжении последнего года не менее трехсот представителей русской диаспоры, постоянно проживающих в США, "подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами". Результатом этого стало принятое и опубликованное 18 ноября 2021 года заявление Координационного совета организаций российских соотечественников США о приостановлении своей деятельности.

"Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной - Российской Федерацией", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что американские власти фактически "вынуждают соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции США".

Госдума объявила такие действия недружественными, а также призвала ряд межпарламентских организаций, парламенты государств - членов Евросоюза осудить дискриминационную политику США.