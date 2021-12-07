Путин поздравил Нехаммера с назначением канцлером Австрии

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру по случаю его вступления в должность. Об этом сообщил во вторник в Facebook посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"Примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность федерального канцлера. В России ценят конструктивные отношения с Австрией, имеющие весьма богатую историю. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочнения стабильности и безопасности на Европейском континенте", - говорится в телеграмме, которую опубликовал Любинский.

Нехаммер 6 декабря был приведен к присяге в качестве нового канцлера Австрии.