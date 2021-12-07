Рябков и замглавы МИД Ирана выразили приверженность сохранению ядерной сделки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Ирана Сергей Рябков и Али Багери на встрече в Москве во вторник выразили приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

"Основное внимание было уделено ситуации на переговорах по восстановлению полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Выражена приверженность сохранению СВПД, готовность продолжать необходимую работу на венской площадке в интенсивном режиме", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали подчеркнул настрой Москвы на продолжение сосредоточенной работы.

Седьмой раунд переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана завершился 3 декабря в австрийской столице. Европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут возобновить переговоры уже на текущей неделе.

2 декабря заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию страны на переговорах в Вене, заявил, что Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.