Депутаты городского собрания Курска приняли досрочную отставку мэра

КУРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского собрания Курска на внеочередном заседании во вторник приняли досрочную отставку мэра города Виктора Карамышева. Глава города решил перейти на работу в администрацию региона на пост заместителя губернатора, сообщила пресс-служба горсобрания.

"К председателю Курского городского собрания поступило заявление главы города Курска Карамышева Виктора Николаевича об отставке по собственному желанию с 7 декабря 2021 года. Согласно уставу города Курска, полномочия главы города прекращаются на основании решения Курского городского собрания со дня, указанного в решении", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города пройдет не позднее, чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий Карамышева. В ближайшее время депутаты горсобрания определят дату проведения конкурса, сроки приема документов.

По данным пресс-службы мэрии города, временно исполнять обязанности главы городской администрации будет первый заместитель мэра Курска Николай Цыбин.

Губернатор Курской области Роман Старовойт накануне предложил занять пост заместителя главы региона мэру Курска Виктору Карамышеву. Карамышев занимал должность мэра Курска с 2019 года.