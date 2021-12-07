Патрушев обсудил с коллегой из Монголии взаимодействие в сфере безопасности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр провели в Москве консультации с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран. Об этом сообщает во вторник пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Обсужден широкий круг вопросов российско-монгольского взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству по линии военных ведомств, основными направлениями которого определены "обмены визитами военных делегаций, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, обучение военных специалистов в учебных заведениях в России". "Подробно рассмотрены перспективы контактов между правоохранительными органами по различным направлениям оперативно-служебной деятельности, в том числе в области противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной миграции, наркотрафику и трансграничной преступности", - указали в СБ РФ.

Отмечается, что состоялся также обмен мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Н. Патрушев и Ж. Энхбаяр подчеркнули высокое значение состоявшихся консультаций для дальнейшего укрепления российско-монгольских отношений", - заключили в российском Совбезе.