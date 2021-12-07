Дума создает рабочую группу по реализации ежегодных посланий президента

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление об образовании рабочей группы по реализации ежегодных посланий президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Образовать рабочую группу Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по реализации положений ежегодных посланий президента Российской Федерации <...> и утвердить ее состав", - говорится в документе.

Рабочую группу возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Согласно постановлению он будет ежеквартально информировать Совет Думы о ходе реализации положений посланий президента.

Документ также устанавливает, что рабочая группа образуется на период полномочий Госдумы восьмого созыва.