МИД РФ заявил, что продолжит оказывать Мали поддержку в повышении боеспособности ВС страны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать Мали содействие в борьбе с терроризмом, включая поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ в связи с терактом в этой стране.

"В Москве решительно осуждают очередную варварскую акцию террористических сил в дружественной нам Республике Мали. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Поддерживаем настрой руководства Мали принять все необходимые меры по обеспечению безопасности, задержанию и преданию суду виновных в совершенных преступлениях", - подчеркнули в дипведомстве.

В Москве выразили солидарность с борьбой малийского народа с террористической угрозой. "Россия будет и далее неизменно поддерживать коллективные усилия, направленные на борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне, оказывать практическое содействие государствам региона, в том числе Мали, в повышении боеспособности вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - указали в МИД РФ.

Террористическая атака была совершена в регионе Мопти, южная часть которого граничит с Буркина-Фасо, а западная - с Мавританией. В результате теракта погибли более 30 человек, включая женщин и детей. В Мопти действуют отряды группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". Она была создана весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).