Путин и Байден в присутствии прессы обменялись приветствиями

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, которые во вторник проводят переговоры по видеосвязи, в начале встречи обменялись приветственными словами. Сама беседа проходит без присутствия журналистов.

"Приветствую вас, господин президент", - обратился российский лидер к американскому коллеге, сделав приветственной жест рукой и улыбаясь.

"Добрый день! Рад вас видеть опять", - ответил Байден и также сделал приветственный взмах руками.

Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции "Бочаров ручей". Перед рабочим столом президента РФ, на котором разложены бумаги, установлен большой телевизионный экран.