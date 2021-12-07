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Переговоры Путина и Байдена

Путин и Байден в присутствии прессы обменялись приветствиями

Сама беседа проходит без присутствия журналистов

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, которые во вторник проводят переговоры по видеосвязи, в начале встречи обменялись приветственными словами. Сама беседа проходит без присутствия журналистов.

"Приветствую вас, господин президент", - обратился российский лидер к американскому коллеге, сделав приветственной жест рукой и улыбаясь.

"Добрый день! Рад вас видеть опять", - ответил Байден и также сделал приветственный взмах руками.

Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции "Бочаров ручей". Перед рабочим столом президента РФ, на котором разложены бумаги, установлен большой телевизионный экран.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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