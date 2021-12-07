Переговоры Путина и Байдена продолжаются больше часа

СОЧИ/ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые проходят во вторник в формате телемоста, длятся уже более часа.

Беседа двух лидеров началась примерно в 18:08 мск. Как отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным. Разговор, по его словам, продлится "столько, сколько потребуется", подобная беседа не имеет точного тайминга.

В начале встречи президенты обменялись приветствиями. Байден, первым взяв слово, выразил надежду на очную беседу с Путиным в будущем.

Как следует из опубликованных кадров, оба лидера сидят за столами в одиночку. Ведется последовательный перевод. Дальнейшие переговоры проходят за закрытыми дверями.

На повестке встречи ситуация вокруг Украины и тема продвижения НАТО на восток, стратегическая стабильность и двусторонние вопросы. Ожидается, что лидеры могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

Телемост проводится с помощью защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Она используется впервые.