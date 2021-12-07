Захарова назвала очередным вбросом данные СМИ об изучении США эвакуации граждан с Украины

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вашингтон осуществил "выброс фейкового мусора" через СМИ в публикации CNN о якобы изучении в США возможности эвакуации своих граждан из Украины. Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страсти по Украине" набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о "российской агрессии" до уровня припадка. Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. Скорее выброс фейкового мусора: "Власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном "российском вторжении", сообщает CNN со ссылкой на источники". Знаем мы эти "источники CNN", - отметила дипломат.

Захарова предложила международным экспертам взамен изучить опубликованный в конце ноября ролик в социальной сети TikTok одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, на который обратили внимание французские журналисты-расследователи. По ее словам, публикация дает понять, что ролик был снят в Донбассе, а его автора отличают неонацистские настроения. В нем автор видео целится через прицел ручного противотанкового гранатомета APILAS, разработанного во Франции, и производит выстрел.

"Французскую журналистку Кристель Неан интересует, как современное высокотехнологичное французское вооружение попало на линию соприкосновения ВСУ и сил народных республик Донбасса. Возможно, каратели купили его на черном рынке (как полагает Кристель, у арабских джихадистов), что тоже является, мягко говоря, серьезным нарушением международного права. А если это прямая продажа? Именно этим вопросом и задается французская корреспондентка. И еще она интересуется, как все это сосуществует со статусом Парижа в качестве гаранта минских соглашений, предполагающих исключительно мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины", - написала официальный представитель МИД РФ.

Она также напомнила, что информация о поставках партий APILAS ВСУ циркулировала еще в начале года со ссылкой на разведку ЛНР.

Телеканал CNN сообщил во вторник со ссылкой на источники, что администрация Соединенных Штатов разрабатывает план возможной эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения "чрезвычайной ситуации".