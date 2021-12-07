Депутаты Законодательного собрания Ленобласти поддержали законопроект о введении QR-кодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ленинградской области большинством голосов поддержали внесение изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который предполагает введение QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного Заксобрания.

"За принятие проекта проголосовали 32 депутата, 10 - против. Далее федеральный законопроект, который был направлен в регионы на согласование, будут рассматривать в Госдуме, а внедрять - по мере необходимости", - говорится в сообщении.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Действующие ограничения в Ленобласти

По постановлению правительства Ленинградской области (регламентирующему ограничения для нераспространения новой коронавирусной инфекции) с 2 декабря разрешено возобновить работу ночных клубов, дискотек и концертных организаций, но строго до 23:00 часов и при наличии у посетителей QR-кода или ПЦР-теста.

В Ленинградской области разрешается проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями. Обязательное условие - наличие у всех участников "антиковидных" документов. Мероприятия численностью свыше 50 человек требуют согласования с Роспотребнадзором, причем в "красной" зоне количество участников мероприятий не может превышать 300 человек, а в "зеленой" можно собрать до 1 тыс. человек.

Кафе и рестораны, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, стоматологические клиники, бани и бассейны, а также кинотеатры, оформившие паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 (для этого 95% сотрудников должны иметь документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последних шести месяцев), могут работать без требования у посетителей "антиковидных" документов. Остальные обязаны спрашивать у посетителей QR-коды или трехдневные отрицательные ПЦР-тесты. Гостиницы и другие средства размещения могут принимать постояльцев только с "антиковидными" документами.

В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. Невакцинированным жителям старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, а работающим пенсионерам перейти на дистанционный режим.

В Ленинградской области ограничительные меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов. На основании рекомендаций Роспотребнадзора область условно разделена по принципу светофора - на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны - в зависимости от рисков распространения коронавирусной инфекции и строгости санитарных правил. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями.