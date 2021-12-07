Джабаров: переговоры Путина и Байдена не прорывные, но диалог дает надежду на конструктив

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена вряд ли можно назвать прорывными, но сам факт наличия диалога дает надежды на прогресс в отношениях двух стран. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Вряд ли там были какие-то прорывные решения, но сам факт переговоров дает надежду на конструктив и налаживание диалога. Будем надеяться, что Байден успокоит своих союзников, что все нормально, они сохраняют позиции, но в целом, я думаю, он даст понять, что конфронтация не нужна ни американцам, ни России", - сказал сенатор.

По его мнению, продолжительность беседы - чуть больше двух часов - это не так много с учетом перевода. "Тем не менее переговоры состоялись. Я думаю, что когда встречаются лидеры двух великих держав, это всегда лучше, чем когда они не встречаются. Полагаю, как бы там не проходили переговоры, каждая из сторон, наверное, обозначила свои красные линии, высказала свои какие-то опасения", - отметил парламентарий.

Он также предположил, что американцы распространили заготовленный заранее пресс-релиз по итогам встречи с теми моментами, которые были выгодны им "для того, чтобы успокоить американский истеблишмент". "Окружение Байдена, видимо, решило сделать такой релиз о том, что Байден предупредил Россию о том, что недопустимо. Я думаю, что реально было не так. Наверное, наш президент с его огромным политически опытом никогда не допустил бы так разговаривать с собой. Уверен, что он четко обозначил нашу позицию", - подчеркнул Джабаров.

"Что успокаивает, что Байден все-таки политик старой школы <...> Будем надеяться что мудрый Байден не позволит перейти красные линии и предупредит [президента Украины Владимира] Зеленского о недопустимости провокаций на юго-востоке Украины и так далее", - добавил он.

Переговоры президентов РФ и США прошли во вторник в формате телемоста и продлились чуть более двух часов.