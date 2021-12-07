Путин и Байден выразили мнение, что Россия и США будут продолжать диалог

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились продолжать диалог и контакты между представителями двух стран.

"Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров лидеров во вторник.

"В целом разговор носил откровенный и деловой характер", - отметили в Кремле.

На переговорах констатировано, что сотрудничество РФ и США по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

"Обсуждена двусторонняя проблематика. Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Борьба с киберпреступностью

Путин и Джо Байден подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога двух стран по борьбе с киберпреступностью. "При обмене мнениями по информационной безопасности с обеих сторон подчеркнуто важное значение активно ведущегося диалога по этой теме", - говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе российского лидера отметили, что президентами была "выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью".

Иранская ядерная программа

Путин и Байден выразили надежду, что переговоры в Вене по иранской ядерной программе позволят выйти на приемлемые для всех решения.

"Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках", - говорится в сообщении.

"Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения", - продолжили в Кремле.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД) был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября и завершился 3 декабря в Вене. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут вновь сесть за стол переговоров уже на этой неделе.

Этот разговор глав государств - пятый с момента вступления Байдена в должность президента США. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.