Путин заявил Байдену об опасных попытках НАТО освоить украинскую территорию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом призвал не перекладывать "ответственность на плечи России" за эскалацию обстановки вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров лидеров во вторник.

В сообщении отмечается, что преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - указано в сообщении пресс-службы.

Байден со своей стороны акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки, отмечают в Кремле.

"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - добавили в Кремле.

Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам, резюмировали в пресс-службе главы российского государства.