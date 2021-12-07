Путин и Байден считают важным сохранить "дух Женевы" при решении проблем между РФ и США

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах, которые состоялись во вторник в формате телемоста, обсудили в том числе итоги реализации договоренностей, достигнутых на их женевской встрече в июне. Лидеры считают важным сохранить "дух Женевы" при дальнейшем решении вопросов и проблем между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров.

"Речь, в частности, шла о реализации итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита. Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. "[Лидеры] подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", - указали в Кремле.