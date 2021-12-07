Эксперт: отсутствие договоренностей между Путиным и Байденом грозит эскалацией на Украине

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Отсутствие конкретных договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом по итогам прошедших во вторник переговоров может привести к ухудшению отношений двух стран и эскалации ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Специалист отметил, что об итогах разговора между лидерами РФ и США можно будет судить в ближайшее время по динамике развитий событий на Украине и вокруг нее. "Если ничего не изменится, Украина продолжит в том же духе заявлять о категорической неприемлемости минских соглашений, а США продолжат риторику, что они поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, и будут сохранять интенсивность военного взаимодействия с Украиной, то значит, [президенты] ни о чем не договорились и следует ожидать еще большего ухудшения отношений, как минимум, а то и, возможно, эскалации на земле", - сказал эксперт.

В то же время Суслов обратил внимание, что изменение риторики Киева относительно выполнения минских соглашений и ограничение военной активности НАТО в Черном море могло бы стать свидетельством того, что Путин и Байден смогли "нащупать контуры компромисса".

По словам аналитика, главной целью разговора для России было обозначить крайнюю степень неудовлетворенности нынешним состоянием дел на Украине и деятельностью НАТО. "Россия потребовала от США изменения данной ситуации, чтобы они ограничили интенсивность военно-технического сотрудничества с Украиной, чтобы был снят вопрос раз и навсегда о вступлении Украины в НАТО, чтобы США оказали давление на Украину в пользу имплементации минских соглашений", - добавил он.

Другие темы на переговорах, как указал Суслов, носили второстепенный характер и затрагивались мимоходом. "О том, что украинская тема преобладала, свидетельствует то, что после переговоров с Путиным Байден намерен переговорить с лидерами европейских стран - союзников по НАТО и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Очевидно, что стратегическую стабильность с европейцами и Украиной обсуждать не стоит, это бессмысленно. А имеет смысл обсуждать договоренности или отсутствие договоренностей по Украине и дальнейшую политику НАТО в отношении Украины и постсоветского пространства в целом", - подчеркнул собеседник агентства.

Переговоры президентов РФ и США прошли во вторник в формате телемоста и продлились чуть более двух часов.