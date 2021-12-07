Косачев: диалог Путина и Байдена имел откровенный характер, но не максимальный результат

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает неплохим результатом сами по себе переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, которые носили "откровенный и деловой характер", но максимального результата, по его мнению, достичь не удалось.

"От сегодняшнего видеодиалога лидеров России и США, конечно же, многие ждали позитивных сигналов. И прежде всего потому, что коллективными усилиями Запада, - особенно самими США - информационное пространство было "разогрето" до какой-то уже предвоенной температуры, хотя объективных предпосылок к этому не было. То, что "диалог носил откровенный и деловой характер" (наша оценка) - уже результат сам по себе. Но вряд ли максимальный результат, каким он мог бы быть при менее ангажированных подходах американцев", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он считает понятной логику президента США Байдена, у которого "пока фактически нелестный статус президента, проигравшего войну в Афганистане", и которому сейчас крайне нужен статус президента, предотвратившего войну. "Весь этот вал угроз, деклараций, "мужественных заявлений", "схем" и "дат" "российской агрессии" и прочих страстей нужен только для этого: показать, что именно Байден, сплотивший Запад, "героически" предотвратил то, что, на самом деле, и так не должно было произойти. Впрочем, именно поэтому, как ни странно, украинская тема на сегодняшних переговорах была хотя и главной по потраченному времени и самой громкой в медийном плане, но не самой ценной в содержательном", - отметил Косачев.

Вице-спикер СФ предположил, что для обоих президентов, "судя по всему, было важно посмотреть, удалось ли продвинуться за последние полгода по основным досье женевского саммита", а именно в вопросах стратегической стабильности, кибербезопасности, региональных проблем и климата. "Некоторый прогресс здесь налицо - состоялись встречи рабочих групп по контролю за вооружениями. А буквально накануне Генассамблея ООН одобрила без голосования совместную российско-американскую резолюцию о нормах поведения в киберпространстве и о предотвращении преступлений в этой сфере", - указал Косачев.

Он убежден, что с российской стороны в ходе двухчасовых переговоров были озвучены подходы по поводу продвижения НАТО в сторону границ РФ, а также даны разъяснения по актуальной инициативе о гарантиях безопасности. "Здесь пока рассчитывать на взаимность трудно, однако это те вещи, которые непременно должны были прозвучать в качестве переговорной позиции", - подчеркнул политик.

Тема Украины

Ожидаемыми, по его мнению, были и заявления с американской стороны по поводу "поддержки суверенитета Украины", звучавшие накануне из многих западных уст и еще раз подтвержденные по итогам сегодняшнего разговора. "Впрочем, здесь они ломятся в открытую дверь: с подлинно суверенной Украиной у России особых проблем не было. Они возникли именно тогда, когда наш сосед утратил суверенитет и перешел фактически под полное внешнее управление. Однако именно этот режим и считается на Западе "суверенитетом", и разница в толкованиях, конечно же, мешает диалогу", - отметил сенатор.

Он выразил надежду, что "сами околоукраинские страсти после видеосаммита начнут постепенно утихать". "Байден и коллективный Запад удовлетворенно заявят о том, как Москва испугалась "решительности и сплоченности Запада", а также очередных "адских санкций", и остановилась в шаге от агрессии. Собственно, заявление Белого дома по итогам сегодняшних переговоров акцентирует именно на этом: мол, американский лидер "ясно дал понять, что США и наши союзники решительно ответят экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - констатировал Косачев.

Вице-спикер СФ добавил, что Россия рассчитывает на результаты, "которые можно будет, что называется, "пощупать". "На продолжение консультаций в рамках "рабочих групп", разгребание завалов в двусторонних отношениях, включая дипмиссии, подвижки по региональным досье - Иран, который упомянут в заявлении Белого дома, а также Афганистан, Иран, Ливия, Сирия и иные сюжеты, не столь пригодные для "хайпа", как мнимая "российская агрессия" против Украины, но зато реальные, а не виртуальные", - заключил парламентарий.

Переговоры президентов РФ и США прошли во вторник в формате телемоста и продлились чуть более двух часов.