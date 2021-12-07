Украина, безопасность, обнуление ограничений для дипмиссий. Что обсудили Путин и Байден

Тема Украины, как отметили в Кремле, заняла "преобладающее место". Байден выразил обеспокоенность якобы угрожающими передвижениями российских войск близ украинских границ и обозначил меры, которые США и их союзники готовы применить в случае дальнейшей эскалации.

Преобладающей темой беседы стала ситуация вокруг Украины, также президенты обсудили реализацию решений Женевского саммита, диалог по кибербезопасности и вопросы двусторонних отношений, включая ограничения на работу дипломатов. ТАСС собрал главное, что известно о разговоре.

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник договорились о "предметных консультациях" по чувствительным вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам двухчасовых переговоров лидеров, состоявшихся по телемосту.

Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Москву, которая заинтересована в надежных, юридически закрепленных гарантиях исключения дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения в граничащих с Россией странах ударных вооружений.

Лидеры договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по этим чувствительным вопросам".

Двусторонние отношения

В разговоре было признано, что сотрудничество Вашингтона и Москвы по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии, в том числе из-за трудностей в работе "урезанных" дипломатических миссий. Путин напомнил, что это следствие линии американских властей, и предложил с российской стороны обнулить накопившиеся ограничения.

Также в беседе отметили важность последовательного выполнения решений Женевского саммита, который состоялся в июне 2021 года, и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других проблем, которые возникают между Россией и США.

Лидеры вспомнили о союзничестве в годы Второй мировой войны, которое должно стать примером для "совместной работы в сегодняшних реалиях", и выразили мнение, что с учетом особой ответственности за международную безопасность и стабильность Москва и Вашингтон продолжат диалог.

Кибербезопасность и Иран

Путин и Байден подчеркнули важность диалога по теме кибербезопасности и выразили готовность продолжать практическое взаимодействие в борьбе с киберпреступностью.

Лидеры также выразили надежду, что переговоры по иранской ядерной сделке, которые возобновились в Вене в конце ноября, пройдут конструктивно и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения.

Версия Белого дома

Если в Кремле подробно рассказали об итогах переговоров, подчеркнув их "откровенный и деловой характер", то Белый дом опубликовал краткое сообщение всего из пяти предложений.

По версии Белого дома, Байден озвучил "глубокую обеспокоенность" США и их европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что в случае военной эскалации они ответят "жесткими экономическими и иными мерами", призвав к "возвращению к дипломатии". При этом лидеры поручили своим помощникам "развивать" украинскую тему, и США займутся этим "в тесной координации с союзниками и партнерами".

Кроме того, как сообщили в Белом доме, Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности и - отдельно - по кибербезопасности, а также совместную работу "по региональным вопросам", таким как Иран.