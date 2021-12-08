Путин проведет в Сочи переговоры с премьером Греции

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В свою очередь официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому сообщил, что Мицотакис намерен обсудить с Путиным сотрудничество двух стран в сферах энергетики, туризма, культуры и образования.

Иконому отмечал, что это первая встреча Мицотакиса с российским лидером в качестве премьер-министра. До этого они встречались в Афинах в 2016 году, когда Мицотакис был главой греческой партии "Новая демократия".

Двустороннее сотрудничество

Как заявил ранее посол РФ в Афинах Андрей Маслов, отношения России и Греции развиваются очень позитивно, "даже пандемия не заморозила политический диалог, который носит интенсивный и содержательный характер". В этой связи он заметил, что программа двусторонних контактов в этом году была очень насыщенной. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин представлял страну на торжествах в Афинах, посвященных 200-летию Греческой революции, в октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Афины, где провела встречу с председателем парламента Константиносом Тасуласом, кроме того, регулярные контакты поддерживают министры иностранных дел Сергей Лавров и Никос Дендиас, перечислил посол.

Маслов добавил, что двусторонний товарооборот после прошлогоднего спада из-за пандемии за девять месяцев нынешнего года увеличился на 56%, развивается инвестиционное сотрудничество. Кроме того, отметил дипломат, РФ является надежным поставщиком природного газа в Грецию. Он напомнил, что в августе по поручению Путина в республику в связи с лесными пожарами были направлены российские противопожарные самолеты и вертолеты.

Ожидания греческой стороны

Первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис заявил ранее в интервью ТАСС, что визит Мицотакиса будет способствовать развитию дальнейших двусторонних отношений. По его словам, усилия стран на данном этапе сосредоточены в сферах энергетики, транспорта, туризма, инвестиций и межрегионального сотрудничества.

Варвициотис также отмечал, что премьер-министр Греции станет одним из немногих европейских лидеров, которых президент Путин принимает в Сочи. Он выражал надежду, что такая встреча сигнализирует об оживлении двусторонних отношений, "которое, однако, не меняет основных характеристик внешней политики Греции" в части участия в ЕС и НАТО. При этом, по словам Варвициотиса, РФ в целом является ключевым фактором в архитектуре европейской безопасности.

В преддверии визита в Сочи греческий премьер провел 6 декабря отдельные телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом. Стороны пришли к общему выводу о том, что Греция в числе прочего является ценным и надежным союзником США, сообщала по итогам разговоров газета Proto Thema.