Ушаков: Россия и США должны оперативно приступить к обсуждению гарантий безопасности РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден условились, что их представители оперативно приступят к обсуждению юридических гарантий непересечения российских красных линий и гарантий безопасности РФ. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров лидеров двух стран.

"В конце концов лидеры условились поручить своим командам, своим представителям вступить в контакт, причем вступить в контакт оперативно, по этим чувствительным вопросам", - сказал Ушаков, подчеркнув, что российский лидер потребовал юридических гарантий безопасности РФ.

"[Путин] прямо сказал, что нас беспокоит наращивание военной активности Украины и натовцев в непосредственной близости российских границ. Говорил о недавних учениях в Черном море, которые осуществлялись национальной группировкой вооруженных сил НАТО. В этой связи, конечно, изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, одним из ключевых тезисов Байдена стало то, что "и в Вашингтоне, и в натовских столицах обеспокоены передвижением российских войск вблизи границ Украины". "[Байден] сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться", - отметил помощник президента.

Представитель Кремля подчеркнул, что с учетом российских озабоченностей после упоминания Путиным о существовании определенных красных линий, в частности, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на территории Украины и других сопредельных государств угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного характера, соответствующие договоренности были достигнуты.