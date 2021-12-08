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Переговоры Путина и Байдена

Ушаков заявил, что Путин и Байден довольны сотрудничеством в борьбе с киберпреступностью

Стороны удовлетворены тем, как реализуются женевские договоренности по обмену мнениями в вопросах информационной безопасности, отметил помощник российского лидера

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден выразили удовлетворение тем, как идет сотрудничество двух стран в борьбе с киберпреступностью в рамках договоренностей, достигнутых на женевском саммите. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам по итогам переговоров лидеров, состоявшихся во вторник по видеосвязи.

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"Выражено взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать женевские договоренности по обмену мнениями в вопросах [информационной] безопасности и борьбы с киберпреступностью", - указал он.

Представитель Кремля напомнил о том, что была создана специальная диалоговая площадка, в рамках которой уже состоялось пять заседаний. "Продвижение налицо. Выражена готовность к продолжению такого практического взаимодействия", - отметил Ушаков, добавив, что стороны могли бы углубить такое сотрудничество. "К этому готовы и мы, и американцы", - подытожил он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоУшаков, Юрий ВикторовичПереговоры Путина и Байдена
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