Ушаков заявил, что Путин и Байден довольны сотрудничеством в борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден выразили удовлетворение тем, как идет сотрудничество двух стран в борьбе с киберпреступностью в рамках договоренностей, достигнутых на женевском саммите. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам по итогам переговоров лидеров, состоявшихся во вторник по видеосвязи.

"Выражено взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать женевские договоренности по обмену мнениями в вопросах [информационной] безопасности и борьбы с киберпреступностью", - указал он.

Представитель Кремля напомнил о том, что была создана специальная диалоговая площадка, в рамках которой уже состоялось пять заседаний. "Продвижение налицо. Выражена готовность к продолжению такого практического взаимодействия", - отметил Ушаков, добавив, что стороны могли бы углубить такое сотрудничество. "К этому готовы и мы, и американцы", - подытожил он.