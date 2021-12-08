Ушаков сравнил видеоформат диалога Путина и Байдена с их личным общением в Женеве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Личные встречи на высшем уровне позволяют добиться больших результатов, чем переговоры по видеосвязи. Такое мнение в беседе с журналистами выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшей во вторник по специальным закрытым каналам связи.

"Видеоконференция - это хорошая форма для диалога, но все-таки личное общение, конечно, более значимое и, на мой личный взгляд, больше результатов всегда приносит", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на просьбу сравнить июньскую встречу в Женеве лидеров РФ и США и нынешний разговор по видеосвязи.

"В этом контексте Женева была весьма и весьма полезной, об этом уже говорили неоднократно, договоренности там достигнуты, которые сейчас реализуются и будут реализованы", - указал Ушаков. По его словам, "кроме того, Женева была важна еще в том контексте, что президенты встречались на таком уровне впервые, имея в виду, что раньше Путин имел контакт с господином Байденом, но Байден был в качестве вице-президента, он наносил визит в Россию".

Разговор один на один

По словам Ушакова, президенты России и США общались по видеосвязи во вторник один на один, хотя представители обеих сторон были готовы подключиться к беседе.

"Нет, в ходе видеоконференции друг с другом общались исключительно президенты", - ответил представитель Кремля на вопрос, участвовали ли советники в разговоре.

Ушаков признался, что не знает, сколько человек находилось рядом с Байденом во время переговоров. "Что касается наших представителей, то мы тоже были у экранов и следили за ходом дискуссии, были готовы в случае необходимости взять слово и "подсказать" нашему президенту по тем или иным практическим вопросам", - отметил Ушаков.

Во вторник Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытым каналам видеосвязи. На фотографиях, опубликованных Белым домом, видно, что во время беседы с Путиным вместе с Байденом находились четыре человека, среди них - госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. На видеокадрах, распространенных пресс-службой Кремля, запечатлены первые секунды разговора лидеров, на них Путин находится в одиночестве в одном из кабинетов сочинской резиденции "Бочаров ручей".