Ушаков: Путин заявил Байдену, что санкции не дают никакого эффекта для самих же США

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером США Джо Байденом заявил, что санкции не дают никакого положительного эффекта в том числе для самих США. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам прошедшего саммита лидеров.

"Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции - вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают", - сказал Ушаков.

Он добавил, что российский лидер в этой связи привел "очень точный пример вот такого рода действий". Помощник президента не уточнил, какой именно был пример, но заметил, что тот был "понятен, доступен для понимания Байдена". "Я думаю, он (Байден) его понял", - заключил Ушаков.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие сферы упомянул Байден, говоря о конкретных возможных санкциях, помощник российского президента перечислил: "Экономика, финансы и политика".

"Непонятно, за что вводить эти санкции, за что? - продолжил Ушаков. - Наш президент так и сказал [Байдену], что вас волнует нечто, что нам непонятно, а нас волнует то, что нам понятно".

"Посмотрим, как этот разговор будет реализован в конкретные действия, конкретные шаги", - резюмировал Ушаков в ответ на вопрос о том, можно ли ожидать период деэскалации в отношениях РФ и США после разговора лидеров стран.

Вопрос риторики

Как отметил Ушаков, Байден упоминал о возможных американских санкциях против РФ, но в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.

"Байден упомянул о возможных санкционных мерах, это было упомянуто", - сказал помощник президента России.

"То, что говорилось до этого публично и доводилось через различные каналы до нас, сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня", - заметил Ушаков.

В понедельник телекомпания CNN опубликовала информацию о том, что официальные лица в США якобы рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. По сведениям ее источников, новые санкции могут распространяться на членов ближайшего окружения Путина, российских производителей энергии, а также предусматривать возможное отключение страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что США будут готовы ввести те серьезные экономические санкции против РФ, от которых воздерживались ранее, в случае вторжения России на Украину.