Ушаков заявил, что "даже речи не было" о якобы возможности отправки войск РФ на Украину

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе переговоров Владимира Путина и Джо Байдена "даже речи не было" о якобы возможности отправки войск РФ на Украину.

"Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это - какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом", - ответил Ушаков на вопрос журналистов о том, сказал ли Путин Байдену в ходе их переговоров, что Россия не планирует и не будет отправлять войска на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл ранее подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу.