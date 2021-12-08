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Переговоры Путина и Байдена

Путин сообщил Байдену, что законодательные инициативы Киева ведут к развалу "Минска-2"

В частности, президент упомянул законопроект о государственной политике переходного периода, внесенный в Верховную раду 8 августа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом отметил, что украинский законопроект о государственной политике переходного периода ведет к полному выходу Киева из "Минска-2". Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков на брифинге по итогам саммита, состоявшегося во вторник по видеосвязи.

"[Президент России] рассказал о том, что киевские власти предпринимают в законодательной сфере. В частности, упомянул законопроект о государственной политике переходного периода. Он внесен в Верховную раду 8 августа, и принятие этого законопроекта будет означать полный выход Киева из минских соглашений", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что в результате "вместо особого статуса, вместо амнистии жителям Донбасса он предусматривает уже насильственную украинизацию, люстрацию и фактически полную зачистку территорий на востоке Украины".

Ушаков проинформировал, что президент РФ на переговорах довольно подробно говорил про "Минск-2", разъяснял своему визави, в чем заключается невыполнение Киевом минских договоренностей, какую опасность это несет для перспектив урегулирования внутриукраинского кризиса.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоУшаков, Юрий ВикторовичПереговоры Путина и Байдена
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