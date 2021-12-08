Дипломатам РФ могут разрешить осмотреть конфискованную в США дипсобственность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на переговорах во вторник с российским лидером Владимиром Путиным дал понять, что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную дипсобственность. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам по итогам беседы двух лидеров.

Как рассказал дипломат, ситуация с дипмиссиями двух стран в Москве и Вашингтоне стала одной из тем переговоров. По его словам, американский лидер посетовал, что многие из решений, осложнивших обстановку, были приняты еще прошлой администрацией США. При этом Байден согласился с тем, что в этой ситуации нужно искать какие-то решения.

"[Он] намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ наших дипломатов, чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится наша конфискованная дипломатическая собственность", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ повторил, что это будет лишь первый шаг. Однако, продолжил он, "есть понимание, что вопрос совсем зашел в тупик и нужно как-то из этой ситуации вылезать".

Инициатива Байдена

Ушаков пояснил, что Байден затронул проблематику функционирования дипломатических миссий в Москве и в Вашингтоне по своей инициативе. Как сообщил дипломат, американский лидер во время переговоров озвучил жалобы посла США в Москве на то, что работа в таком режиме кажется ему "невозможной", сотрудников не хватает, есть и другие проблемы. Президент США выразил мнение, что нужно каким-то образом налаживать этот процесс.

Однако, продолжил представитель Кремля, российский лидер напомнил, что такая ситуация сложилась из-за действий, которые США начали предпринимать еще пять лет назад. "Когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов. А главное - начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов <...> и просто отняли у нас дипломатическую собственность", - констатировал помощник президента РФ.

Ушаков обратил внимание на слова Путина о том, что у российского населения "еще сохраняется вера в то, что для американцев частная собственность - это важнее всего". "Но, оказывается, нет, - посетовал дипломат. - Просто отняли принадлежащие нам объекты. Непонятно, что с ними происходит. Всего шесть объектов отняли. Пора как-то решать этот вопрос".

Радикальное предложение

По словам помощника, президент РФ в беседе Байденом заявил о том, что российские посольства не могут выполнять главную функцию по развитию двусторонних отношений, поскольку им "нужно заниматься вот такими практическими вещами, обеспечением своей деятельности, вплоть до уборки территории и так далее". "Совершенно глупая ситуация, но она [является] производной от того, что американцы начали делать с нашими диппредставительствами еще пять лет назад", - констатировал он.

Как рассказал Ушаков, Путин выступил с "достаточно радикальной" инициативой: он предложил обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий. Это, по словам дипломата, касается и возврата российской дипсобственности. "Это могло бы послужить и нормализации на каких-то других направлениях нашего двустороннего сотрудничества", - подытожил он.