Слуцкий считает, что итоги разговора Путина и Байдена дают основания для оптимизма

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Озвученная Москвой и Вашингтоном информация об итогах разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает надежду на ослабление напряженности между двумя странами. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"И хотя подробности этого судьбоносного разговора Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли когда-нибудь до конца станут известны широкой общественности, достаточно лаконичные сообщения обеих сторон все же дают основание надеяться, что напряженность последнего месяца спадет, равно как и снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиапространстве", - написал депутат.

Он заметил, что на встрече, состоявшейся в режиме видеоконференции, "обсуждались важнейшие вопросы, в том числе проблемы стратегической стабильности, кибербезопасности". "И, конечно же, ситуация с Украиной, вокруг которой в последнее время Вашингтоном нагнеталась настоящая "предвоенная" истерика. Байден после провала США в Афганистане, по-видимому, остро нуждается в повышении своего рейтинга за счет "предотвращения" новой войны, которую, Россия уж точно не собиралась начинать", - констатировал Слуцкий.

Глава комитета также обратил внимание на тот факт, что во время переговоров двух президентов стало известно, что из согласованного двумя палатами Конгресса проекта оборонного бюджета США были исключены поправки конгрессменов, предполагавшие введение санкций против "Северного потока - 2" и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ, а также санкции против 35 россиян из окружения российского президента.

"Несмотря на различия в подходах, лидеры России и США договорились поручить своим представителям начать консультации по всему спектру вопросов, а Белый дом заявил, что "для деэскалации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенности США, НАТО и России". В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждет", - резюмировал Слуцкий.