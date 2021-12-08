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Песков оценил отношения c Грецией на 6, а с Турцией на 7 баллов по 10-балльной шкале

При этом пресс-секретарь президента России добавил, что есть серьезная перспектива преодолеть утраченные позиции и расширить поля сотрудничества между двумя странами

АФИНЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения с Грецией на 6 баллов по 10-балльной шкале, а с Турцией на 7 баллов. Об этом сообщил греческий телеканал Antenna (ANT1).

Песков дал интервью телеканалу накануне встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Пока телеканал изложил то, что будет в интервью, которое полностью будет показано в передаче "Специальный репортаж" в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).

По словам корреспондента ANT1, Дмитрий Песков коснулся греко-российских отношений и ожиданий, которые возникли в связи со встречей Путина с Мицотакисом, привилегированного сотрудничества Москвы и Анкары, энергетического кризиса, от которого страдает вся Европа и который привел к резкому росту цен на природный газ, и вопроса об Украине, который монополизирует всеобщий интерес на политической арене. Греко-российские отношения пресс-секретарь оценил на 6 баллов (отлично - 10), а российско-турецкие отношения - на 7, отмечает телеканал. Однако Песков добавил, что есть серьезная перспектива преодолеть утраченные позиции и расширить поля сотрудничества между двумя странами. Пресс-секретарь президента РФ также поговорил с корреспондентом телеканала о ракетном комплексе С-400, который Россия поставила Турции.

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В свою очередь официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому сообщил, что Мицотакис намерен обсудить с Путиным сотрудничество двух стран в сферах энергетики, туризма, культуры и образования. Иконому отмечал, что это первая встреча Мицотакиса с российским лидером в качестве премьер-министра. До этого они встречались в Афинах в 2016 году, когда Мицотакис был главой греческой партии "Новая демократия".

Теги
ТурцияГрецияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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