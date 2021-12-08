Володин считает, что от распада СССР не выиграла ни одна из бывших союзных республик

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывшая правящая элита СССР извлекла выгоду из его развала, США и Европа устранили сильного противника, но от распада страны не выиграла ни одна из 15 республик. Об этом в среду в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"В непростое время ЦК КПСС, Верховный Совет, секретари обкомов разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Предали свои идеалы, страну, граждан. Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду", - написал он.

По словам политика, "США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны". В то же время, продолжил Володин, "от распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав", и до сих пор каждое из них "сталкивается с последствиями этой трагедии". "Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису", - добавил он.

Володин при этом напомнил, что в марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших граждан "выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик". "Но слабость политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное для страны время привели к тому, что позиция людей была проигнорирована. Сохранить государство не удалось", - констатировал он.

Спикер Госдумы напомнил, что ранее устроил опрос в своем Telegram-канале о причинах распада СССР. "Результаты голосования показательны: большинство считает, что причиной этого стали предательство партийных элит и иностранное вмешательство", - отметил он.

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование.