Климов: переговоры Путина и Байдена стали продолжением их встречи в Женеве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Состоявшийся разговор лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена по видеосвязи стал продолжением их саммита в Женеве, где главной темой стало обеспечение стратегической стабильности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.

"Прогнозы, которые давались опытными людьми перед встречей, они подтверждаются. Действительно, это встреча была продолжением разговора в Женеве. Самое главное началось в Женеве и здесь продолжилось. Вопросы стратегической стабильности - это точно самое главное, потому что стратегическая стабильность дает возможность человечеству избежать третьей мировой войны, а без этого невозможно устойчивое развитие никого и нигде", - сказал сенатор.

По его мнению, прошедшие переговоры также подтвердили предположения о том, что "американцы действительно нагнетали страсти для того, чтобы повыгоднее продать историю с тем, как они якобы остановили российскую агрессию". "Именно якобы, потому что никакой агрессии Россия не планировала и планировать не собиралась, а теперь они это подают так, как будто Байден поговорил и чуть ли не спас Европу от новой войны. Но это их проблема, проблема их порядочности, совести. Важно, что мы по этой же теме высказали озабоченность, фактически даже поставили условие по инфраструктуре НАТО [исключение любого дальнейшего продвижения НАТО на Восток и размещения на территории Украины и других сопредельных государств угрожающих России оружейных систем] и напомнили, что это для нас красная линия", - подчеркнул Климов.

Немаловажной темой как для России, так и для США и других государств парламентарий назвал объединение усилий по борьбе с разного рода киберугрозами. "Потому что это достает сейчас всех. Речь не о целенаправленных кибератаках со стороны государств (хотя и об этом тоже надо разговаривать), речь о том, что и США часто сталкиваются с преступными посягательствами на инфраструктуру через новые цифровые технологии, да и у нас есть немало вопросов в этой связи", - сказал зампред международного комитета СФ.

Он полагает, что государства должны в конечном счете прийти к какой-то конвенции, "которая определила бы правила игры". "К чему-то подобному мир должен прийти. А пока необходимо, видимо, под это создавать действенные реальные рабочие органы, чтобы принимались решения, обязательные к исполнению для всех", - сказал Климов.