ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму и официально завершил избирательную кампанию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду подвел итоги прошедшей избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и утвердил отчет о расходовании средств федерального бюджета.

"Сегодня мы завершаем избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Именно сегодня будет утвержден финансовый отчет о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение федеральных выборов, и после его утверждения направлен в палаты Федерального собрания РФ. После этого избирательная кампания считается завершенной", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что прошедшая избирательная кампания была непростой. "Эта кампания, пожалуй, была самой сложной и напряженной за последние годы не только по объему. Свои коррективы внесла и сложная эпидемиологическая ситуация, с которой мы учимся теперь жить", - подчеркнул Булаев.

По его словам, ЦИК провел тщательный анализ всех этапов прошедшей кампании. "Вместе с нашими коллегами из региональных комиссий были приняты все необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников избирательного процесса. При этом избиркомами всех уровней сделано все возможное, чтобы в период пандемии коронавируса выборы были проведены с соблюдением принципа открытости, прозрачности и обеспечением достоверности подсчета голосов", - сказал зампред ЦИК.

Центризбирком на заседании утвердил отчет о расходовании бюджетных средств для подготовки и проведения выборов в Госдуму. Расходы бюджета составили 18,66 млрд рублей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.