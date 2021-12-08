Эксперт: около 40% муниципальных депутатов в Москве могут переизбраться в 2022 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 40% действующих муниципальных депутатов в Москве могут баллотироваться на выборах в 2022 году. Обновление советов депутатов будет масштабным, считает политолог Александр Асафов.

Муниципальные выборы в 2022 году пройдут в 125 из 146 районов столицы.

"Политическое сообщество Москвы активно обсуждает старт грядущей муниципальной кампании. Обновление будет масштабным. Порядка 40%, предполагаю, могут пойти на переизбрание", - сказал Асафов в среду ТАСС.

Так, на данный момент политические силы в советах муниципальных депутатов распределены следующим образом: 10 районов, в которых большинство за депутатами, выдвинутыми партией "Яблоко"; один район, в которых большинство за депутатами, выдвинутыми КПРФ; один район, в которых большинство за депутатами, выдвинутыми "Справедливой Россией" или партией "Справедливая Россия - за правду". При этом в трех столичных районах большинства нет ни у одной из партий; в 14 районах большинство за самовыдвиженцами; в 117 - за депутатами, выдвинутыми "Единой Россией".

Асафов отметил, что всего в столице 146 муниципальных образований и 1 735 мандатов для муниципальных депутатов. При этом на данный момент в открытых источниках можно найти информацию лишь о 1 685 муниципальных депутатах столицы, у ряда из которых полномочия были прекращены в силу разных обстоятельств, включая печальные - некоторые депутаты скончались при исполнении полномочий. "Единоросов среди них большинство - почти 75% или 1 259 человек; следом идут яблочники, их 159 или около 9,5%; на третьем месте 193 самовыдвиженца, их почти 12% от общего числа муниципальных депутатов; далее - коммунисты, их 49 человек или почти 3%; менее 1% у справедливороссов, представителей от ЛДПР, Партии роста и "Парнас", - уточнил политолог.