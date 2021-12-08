Кремль прокомментировал слова Нуланд о планах Путина по воссозданию СССР

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об опасениях Соединенных Штатов, что Москва может стремиться к воссозданию СССР. "Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - сказал Песков.

"Но также госпожа Нуланд наверняка знает, что на пространстве бывшего Советского Союза появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития. Это и Содружество Независимых Государств, и более продвинутые организации по интеграции, такие как ЕАЭС, и еще более продвинутые союзные структуры, такие как Союзное государство России и Белоруссии. Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться", - продолжил представитель Кремля.

Он добавил, что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и они относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, доверия и невмешательства в дела друг друга.