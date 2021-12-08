Путин и премьер Греции по итогам встречи в Сочи ответят на вопросы журналистов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров в Сочи выйдут к прессе, чтобы ответить на вопросы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Сочи, первая часть дня посвящена двусторонним российско-греческим отношениям. С рабочим визитом здесь находится премьер-министр Греции Мицотакис", - напомнил Песков.

"Традиционная схема общения: будет сначала беседа, которая затем продолжится в формате рабочего завтрака. Но будет новация, сегодня также президент и премьер-министр подойдут к прессе и ответят на вопросы представителей российских и греческих СМИ", - продолжил пресс-секретарь.

Вечером президент отправится в Сириус, где встретится с учеными, продолжил Песков. Он напомнил, что встреча пройдет в рамках заключительного мероприятия Года науки. "Очень важное мероприятие, Путин сам обратится к молодым ученым, и также будут выступления некоторых из них. [Мероприятие] обещает быть весьма и весьма содержательным", - резюмировал пресс-секретарь.