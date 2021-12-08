Песков заявил, что дата начала диалога РФ и США по безопасности в Европе еще не определена

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился назвать дату, когда представители РФ и США начнут обсуждать вопросы стратегической стабильности на европейском континенте.

"Когда это будет, точно сказать пока не представляется возможным, но президенты имели ввиду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли понимание о дате начала таких контактов.

Песков напомнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе состоявшегося видеосаммита "договорились о том, что они назначат своих представителей, которые весьма оперативно начнут обсуждение этой сложно конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте".

При этом представитель Кремля заметил, что еще предстоит решить, будут ли эти переговоры организованы в рамках существующего диалога двух стран по стратегической стабильности, или же это станет отдельной темой. "Это еще предстоит решить. Зависит от того, каких именно представителей для этой нынешней ситуации назначит президент", - подытожил Песков.