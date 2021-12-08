Грушко заявил, что Россия и ЕС могут преодолеть разногласия только через диалог

АФИНЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и ЕС могут преодолеть разногласия только через диалог, НАТО должна отказаться от конфликтного курса в отношениях с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в опубликованном в среду эксклюзивном интервью греческой газете "Вима".

Замминистра отметил, что Россия поддерживает подход Германии и Франции, которые в канун июньского саммита ЕС предложили провести аналогичный саммит Россия-ЕС. "Как ни странно, некоторые страны ЕС выступили против этой инициативы, чтобы это случайно не показалось отступлением перед Москвой. Дело, конечно, не в саммите как самоцели. Но подход самих этих стран не является дальновидным. Только через диалог можно преодолеть разногласия. Это улица с односторонним движением, география не меняется. Россия и другие европейские страны остаются соседями, которым необходимо объективно найти общий язык. Мы открыты для этого", - сказал Грушко.

Что касается отношений с НАТО, то, по словам замминистра, в настоящее время ответственность лежит исключительно на Североатлантическом союзе за то, что они находятся в самой низкой точке за десятилетие. "Россия никогда этого не добивалась, - продолжил он. - Вашингтон и его союзники проводят конфронтационный антироссийский курс, усиливая военное присутствие у наших границ. Корабли стран НАТО регулярно проводят учения в водах Балтийского и Черного морей. Каждую неделю мы фиксируем более 50 разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов, пролетающих вдоль границы с Россией".

Грушко заметил, что ситуация ухудшилась не вчера. "У России и НАТО было много возможностей для совместной работы по созданию прочной архитектуры безопасности в Европе. Но альянс упустил эти возможности. Западные страны отказались ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое предусматривало сбалансированное распределение сил на континенте, проигнорировали проект Договора о европейской безопасности и другие мирные инициативы России. Вместо этого НАТО продолжала втягивать в свою орбиту все больше и больше стран без учета наших законных интересов, развивать военную инфраструктуру на их территории, проводить крупномасштабные учения", - сказал замглавы МИД.

НАТО должна отказаться от конфликтного курса

Грушко отметил, что разногласия между Россией и НАТО существовали всегда, но стороны обсуждали их. "Однако после одностороннего решения НАТО в 2014 году прекратить все контакты с нами на политическом или военном уровне альянс продолжал методично перекрывать оставшиеся каналы связи, - сказал замминистра. - По сути он "похоронил" Совет Россия-НАТО. Он создал препятствия бесперебойной работе наших дипломатов. Численность нашей дипмиссии в Брюсселе была сокращена трижды: в 2015 году, в 2018 году и в октябре 2021 года. Альянс безосновательно и бездоказательно обвинил должностных лиц российской миссии при НАТО в шпионаже".

"Все вышесказанное ясно показывает, что Североатлантический альянс не заинтересован в конструктивном обсуждении жизненно важных вопросов безопасности в Европе и наших предложений по снижению военно-политической напряженности, - сказал Грушко. - Его цель - сдерживать Россию по всем направлениям. Что делать, чтобы исправить ситуацию? Во-первых, альянс должен отказаться от конфликтного курса в отношениях с Россией в пользу восстановления доверительного диалога между нами. Только тогда мы сможем решать проблемы и эффективно реагировать на вызовы и угрозы европейской и глобальной безопасности. Надеюсь, что начнется процесс пересмотра позиций в отношении России со стороны НАТО. Когда он, наконец, созреет, альянс знает, где нас найти".

Политический диалог с Грецией

Грушко заявил, что политический диалог России и Греции идет интенсивно, страна остается одним из важнейших партнером для Москвы в Европе.

"Греция - один из важных партнеров России в Европе, - подчеркнул он. - Наши отношения развиваются по восходящей даже в условиях пандемии".

Грушко отметил, что в настоящее время после падения из-за распространения COVID-19 наблюдается восстановление двусторонней торговли, туристических потоков и деловой активности. "Россия - надежный поставщик энергоресурсов, в первую очередь природного газа, греческим потребителям, - сказал он. - В условиях непростой рыночной ситуации в 2021 году экспорт природного газа из России в Грецию увеличился на 16%".

"Политический диалог идет интенсивно", - продолжил Грушко. Так, в марте этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин присутствовал в Афинах на праздновании 200-летия начала Греческой революции 1821-1829 годов против османского ига и провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В октябре с рабочим визитом столицу Греции посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приняла участие в Европейской конференции председателей парламентов под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы. В мае в Сочи состоялась четвертая за два года встреча глав МИД Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса. "Теперь мы ждем в России обстоятельных переговоров с российским руководством премьер-министра Мицотакиса", - добавил дипломат.

"В этом году исполняется 200 лет со дня начала Греческой революции. Наша страна внесла решающий вклад в ее успех. Важность этого общего праздника подчеркивается проведением двустороннего Года истории под эгидой президента Российской Федерации и премьер-министра Греции. Российско-греческие отношения имеют устойчивые давние традиции, основанные на исторической памяти, духовной близости и взаимной симпатии наших народов. Межгосударственное сотрудничество не зависит от циклических колебаний, оно всепогодно, так как есть обоюдная заинтересованность в развитии многопланового конструктивного партнерства", - подчеркнул замглавы МИД.