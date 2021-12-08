Медведев указал на попытки Запада политизировать ситуацию в Арктике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия стала чаще сталкиваться с попытками стран Запада политизировать ситуацию в Арктике. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

"В последнее время мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике. Наверное, это и раньше бывало на нашей памяти, но сейчас этого стало больше", - констатировал он.

По мнению Медведва, РФ нужно уделить внимание развитию современной системы мониторинга природных процессов в Арктике, пока она не работает так, как нужно.

"Еще одна проблема, которую мы уже обсуждали, знаю, что и коллеги в правительстве занимаются ей, но тем не менее. Современная система мониторинга за природными процессами в Арктической зоне у нас в нормальной степени не создана, она не работает так, как это бы нам было нужно", - сказал Медведев.

"Этим вопросам нужно уделить самое пристальное внимание", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.