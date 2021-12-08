Путин поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера Германии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ, выразив надежду на конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба, российский лидер отметил традиционно большое значение отношений между России и Германией как для народов двух стран, так и для всей Европы.

"Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", - указал Путин.

Социал-демократ Олаф Шольц в среду официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага (парламента ФРГ), против высказались 303 парламентария. Вскоре после этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером. Около 15:00 (17:00 мск) состоится символическая церемония передачи власти от Ангелы Меркель. Таким образом, 16-летняя эпоха канцлерства Меркель окончательно завершилась.