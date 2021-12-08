Патрушев обсудил с коллегой из Бразилии военное сотрудничество и вопросы кибербезопасности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и специальный секретарь по стратегическим вопросам при президенте Бразилии Флавио Роша провели в Москве консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Подробно обсуждены различные аспекты российско-бразильских двусторонних отношений. Намечены дальнейшие планы диалога в сфере военного сотрудничества и информационной безопасности, прежде всего в совместной борьбе с киберпреступностью и в обеспечении защиты объектов критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества двух стран.

"Стороны обменялись мнениями по основным тенденциям в области международной безопасности с акцентом на складывающиеся вызовы и угрозы региональной стабильности в Латинской Америке", - добавили в аппарате СБ РФ.

Подводя итоги консультаций, Патрушев и Роша отметили, что между Россией и Бразилией активизирован политический диалог, укрепляется торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, на высоком уровне поддерживаются контакты по вопросам глобальной и региональной повестки дня, развиваются отношения между правоохранительными органами и спецслужбами. Кроме того, стороны подтвердили важность продолжения совместной работы по линии советов безопасности в двусторонних и многосторонних форматах, в частности, в рамках БРИКС.

Роша прибыл с рабочим визитом в Россию впервые, указали в пресс-службе аппарата Совбеза, также запланированы его встречи с руководством ряда российских ведомств и организаций. Как сообщали ранее в МИД РФ, во вторник Роша встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в ходе беседы стороны обсудили вопросы развития российско-бразильских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов.