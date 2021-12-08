Эксперт: создание СНГ позволило избежать худших сценариев распада Советского Союза

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Образование СНГ помогло избежать наихудших сценариев распада Советского Союза, Содружество способствовало урегулированию возникающих конфликтов. Такое мнение в среду в разговоре с ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Аналитик констатировал, что 30 лет назад было много апокалиптических прогнозов относительно того как будет проходить развал СССР. По словам аналитика, некоторые даже рассматривали вероятность гражданской войны с применением ядерного оружия.

"Самого худшего удалось избежать. Были региональные конфликты в разных точках бывшего Советского Союза. Но, если посмотреть на другие большие системы имперского типа - Британскую империю, Французскую, Португальскую, Испанскую, то там уровень насилия был значительно выше, чем в случае с распадом СССР. Серьезных конфликтов с распространением ядерного оружия не возникло. Конфликты, которые возникали, удалось довольно быстро заморозить. Они дают о себе знать время от времени, но все-таки речь не идет о миллионах жертв и десятках миллионов беженцев. Наихудших сценариев удалось избежать", - сказал Кортунов.

"Фактически СССР не сосем развалился в 1991 году, он продолжает разваливаться сейчас на наших глазах. СНГ сыграло свою роль в обеспечении "цивилизованного развода" и предотвращении различных инцидентов. Этот механизм долгое время работал довольно успешно", - добавил эксперт.

По словам специалиста, конфликты между странами - участницами Содружества, с одной стороны отрицательно влияют на целостность организации, но с другой повышают ее значимость как переговорной площадки. Саммиты организации могут быть удобным местом для встреч лидеров противоборствующих сторон, добавил собеседник агентства. Страны СНГ выбрали разные траектории развития от попыток построить демократические государства до авторитарных режимов, что оказывает влияние на Содружество, однако не является препятствием к его успешному функционированию, полагает он. "Не все организации создаются для того, чтобы объединить единомышленников. Некоторые появляются, когда надо объединить государства с разным интересами и даже ценностями. Взять хотя бы ОБСЕ. Ясно, что ни о каком единстве ценностей стран, входящих в его состав говорить нельзя. То же самое можно сказать и про СНГ. Нужно иметь некую площадку для многостороннего общения", - продолжил Кортунов.

По словам специалиста, СНГ продолжит функционировать, как клубная структура, членство в которой ни к чему политически не обязывает. Для укрепления практического взаимодействия в экономической и военно-политической сферах будут создаваться организации на примере ОДКБ и ЕАЭС, резюмировал эксперт.

Соглашение о создании СНГ

8 декабря 1991 года лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств и прекращении существования СССР. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент. Согласно документу, к сфере совместной деятельности членов СНГ относились координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики, взаимодействие в области охраны окружающей среды, вопросы миграционной политики и борьба с организованной преступностью.