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Песков заявил, что НАТО постепенно подминает Украину под себя

Пресс-секретарь президента указал, что Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

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"Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия", - сказал он.

Комментируя заявления Запада о якобы существующей военной угрозе для Украины со стороны РФ, Песков отметил, что Россия проводит военные маневры на своей территории.

"В любом случае, Россия, все, что она делает, все делается в рамках территории Российской Федерации. И это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда, в этом большая разница", - сказал представитель Кремля.

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