Песков заявил, что США пока не готовы обсуждать обнуление ограничений по дипсобственности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Американская сторона пока не готова обсуждать предложение президента РФ Владимира Путина об обнулении ограничений по дипсобственности, но разговор на эту тему будет продолжен. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в интервью " Известиям ".

"По функционированию диппредставительств президент Путин вообще предложил [во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом во вторник] - российская сторона достаточно гибко реагирует - обнулить все взаимные ограничения на работу дипломатов", - напомнил представитель Кремля.

"Но американская сторона пока оказалась не готова субстантивно это обсуждать, поэтому сложный разговор будет продолжен", - отметил Песков.

Как ранее рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, ситуация с дипмиссиями двух стран стала одной из тем беседы лидеров. По его словам, американский президент посетовал, что многие из решений, осложнивших обстановку, были приняты еще прошлой администрацией США. При этом Байден согласился с тем, что в этой ситуации нужно искать какие-то решения. Также представитель Кремля отметил, что президент США дал понять, что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную дипсобственность. Путин, по оценке Ушакова, выступил с "достаточно радикальной" инициативой, предложив обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий.

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). В этом году в ответ на объявленные Вашингтоном новые антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.