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Замглавы МИД обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в секторе Газа

Российская сторона подтвердила свою поддержку мирного урегулирования конфликта Израиля и Палестины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в Палестине и в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Подробно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел на палестинских территориях и особенно в секторе Газа. При этом был проведен обстоятельный обмен мнениями о задачах восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины", - говорится в сообщении.

Обсуждение прошло с учетом готовности российской стороны организовать в Москве новую объединительную встречу ведущих палестинских движений. Кроме того, РФ подтвердила свою поддержку мирного урегулирования конфликта Израиля и Палестины.

"В этом контексте акцентировалась важность недопущения односторонних шагов, способных спровоцировать очередную эскалацию напряженности между палестинцами и израильтянами, включая поселенческую активность, разрушение объектов гражданской инфраструктуры и призывы к насилию", - сообщили в МИД РФ.

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ПалестинаРоссияИзраиль
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